Rotary sponsort inloophuisje voor bewoners Cirkant 14 juli 2018

Op het terrein van ontmoetingscentrum Cirkant, de vroegere Engelbewaarder in Aartrijke, is recent een houten inloophuisje gebouwd. Dat kon dankzij Rotary Club Torhout-Houtland. In het nieuwe huisje kregen kleine dieren zoals pony's, konijnen, cavia's en hamsters een hokje. Een schuifdeur en een goede ondergrond zorgen ervoor dat minder mobiele mensen toch makkelijk toegang hebben tot de dieren. Een bankje in het huisje geeft hen de mogelijkheid om op een gezellige manier eventjes in die beschermde cocon te vertoeven.





(BHT)