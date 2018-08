Rondleiding in krijgsgevangenen-kamp Vloethemveld 23 augustus 2018

Jabbeke organiseert morgen in samenwerking met Vormingplus een rondleiding door het Vloethemveld in Zedelgem. Eind 1944 vestigde het Britse leger er een krijgsgevangenenkamp in het munitiedepot. Er verbleven tot 120.000 gevangenen in het kamp. Gidsen Raf Devriendt en Ludo Meulebrouck leiden je rond door het Vloethemveld en de geschiedenis van het krijgsgevangenenkamp. De wandeling gaat om 14 uur van start op de parking van het oude munitiedepot in het Vloethemveld 11-13. Inschrijven kan via regio.brugge@vormingplus.be of via 050/33.01.12. (SDVO)