Recreas huldigt zijn kaartkampioenen

In de polivalente zaal van De Bosserij was er de kampioenenviering van de kaarters van S - Plus - Sport 'Recreas', afdeling Veldegem. Er werden vier kampioenen gehuldigd, Wilfried De Coster werd winnaar in de reeks grote punten voor Joel Allaert en Eric De Roo. Bij de kleine punten was de titel voor Germain Vermeulen, ereplaatsen waren er voor Francois Van Rolleghem en Renaud Cappelle. Bij de dames was Nera De Coster de beste bij de grote punten voor Jennette Vanbelle en Brigitte Coopman. Tenslote was er nog categorie kleine punten, daar was Erna De Coster de beste voor Cecile Strubbe en Marcella Clarysse.





(COGHE)