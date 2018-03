Ratte Vynckeprijs voor 't Kanal en heemkring 02 maart 2018

De Ratte Vynckeprijs, een jaarlijkse erkenning voor een Zedelgemnaar of een Zedelgemse vereniging die bijdraagt tot een betere integratie van mensen die minder aan bod komen, gaat naar 't Kanal Zedelgem én Heemkundige Kring Pastoor Ronse. 't Kanal is een welzijnsschakel. Ze zet zich in voor minderbegoeden in onze maatschappij. De heemkring zorgt dan weer voor een brok cultuur en erfgoed in de gemeente.





(BHT)