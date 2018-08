Psychiaters uitgebrande praktijk tijdelijk in Zedelgem 30 augustus 2018

02u27 0 Zedelgem Het is nog niet zeker dat de uitgebrande praktijk van psychiater Arnoud Tanghe in Sint-Kruis wordt heropgebouwd. In afwachting van een beslissing kunnen de dokters en patiënten sinds deze week tijdelijk terecht in een praktijk in Zedelgem.

Een zware brand vernielde midden vorige week de praktijk van psychiater Arnoud Tanghe (77) in de Malehoeklaan in Sint-Kruis. Het vuur ontstond waarschijnlijk door een kortsluiting. Al snel werd duidelijk dat de schade enorm was. De dokter was vooral opgelucht dat zijn computers met de patiëntenbestanden gespaard bleven en toonde zich strijdvaardig. Aan opgeven denkt de man nog altijd niet, maar het ziet er steeds meer naar uit dat terugkeren naar de Malehoeklaan op korte termijn onmogelijk is. De vier psychiaters zullen de komende tijd werken vanuit de praktijk van dokter Bollen in de Berkenhagestraat in Zedelgem. Patiënten kunnen wel blijven bellen op het oude nummer.





Door de enorme schade aan de uitgebrande praktijk is een heropbouw de enige optie op lange termijn. Of die er effectief komt, is allesbehalve een zekerheid. De dokter zal de komende tijd alle voor- en nadelen afwegen en pas dan een beslissing nemen. Voor de patiënten zal er - behalve de locatie - in principe niks veranderen. De uitgebrande woning is ondertussen afgedekt met blauwe zeilen. (MMB)