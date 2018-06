Proper leidingwater in Zerkegem, wel nog problemen in Zedelgem 23 juni 2018

02u50 0

De bacteriële verontreiniging van het leidingwater is volledig verdwenen in de Jabbekestraat, Willemijnenweg en Sarkoheemstraat in Zerkegem. Dat meldt De Watergroep. Ook het water in de Sint-Laurentiusstraat in Zedelgem werd opnieuw proper verklaard. "We vragen onze klanten in de betrokken straten wel nog hun kranen even volledig open te draaien en het leidingwater gedurende twee minuten te laten lopen, zodat eventueel stilstaand water wordt vervangen."





In de Hamersvelde, Pierlapont, Haveskerke en Baron de Crombrughestraat in Zedelgem blijft de watermaatschappij uit voorzorg wel nog een verhoogd chloorgehalte aanhouden.





"Dit houdt geen risico in voor de gezondheid. Het kookadvies in die straten blijft wel nog van kracht. Dat wil zeggen dat we de bewoners de raad geven het leidingwater vijf minuten te koken voor gebruik. Maandag wordt de situatie opnieuw geëvalueerd." (SDVO)