Papyrus voortaan Bistro by Sven: "Een Michelinster, waarom niet?" 13 maart 2018

In het centrum van Zedelgem is Bistro by Sven geopend. Dat is geen volledig nieuw restaurant, maar wel de nieuwe naam voor Papyrus, tien jaar geleden overgenomen door chef-kok Sven Avonds (32). Hij wil met de andere naam een nieuw elan geven aan zijn restaurant. "Ik doe deze stiel geweldig graag", vertelt hij. "Ik ben er erg jong mee begonnen, ooit gestart in de keuken van sterrenchef Gert De Mangeleer. Ik word goed omringd en heb een gezond evenwicht gevonden met mijn gezinsleven." Met zijn eigentijdse keuken bouwde de Zedelgemse chef een uitstekende reputatie op. Bistro by Sven heeft op de bovenverdieping ook De Eetkamer, een zaaltje met plaats voor 45 mensen dat privé kan afgehuurd worden. "Mijn ambitie? De lat ligt hoog. Ik zou een Michelinster wel zien zitten", glimlacht de chef. (BHT)