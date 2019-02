Ouders van Orlin vragen bijdrage aan Kinderkankerfonds in plaats van bloemen op uitvaart BBO

22 februari 2019

16u46 0 Zedelgem De ouders van de overleden jongen Orlin Loosveldt (10) uit Zedelgem vragen om een bijdrage te storten aan het Kinderkankerfonds in plaats van bloemen of kransen op de uitvaartplechtigheid van volgende woensdag. Door geld te storten, hopen papa Cliff Loosveldt en mama Purdy Reuse het onderzoek naar bestrijding van kanker vooruit te helpen.

Orlin Loosveldt stierf afgelopen woensdag na een dappere en jarenlange strijd tegen leukemie. De jongen werd verschillende keren genezen verklaard, maar bleef hervallen. In december kreeg Orlin te horen dat hij nog maximaal zes maanden te leven had. Sindsdien besloten zijn ouders om zo veel mogelijk van zijn dromen waar te maken. Zo mocht Orlin een dag meelopen met de hondenbrigade van de politie Oostende, met de dolfijnen spelen in het dolfinarium, reed hij rond in een Tesla van zijn Brugse schooldirecteur, kwam er een bezoekje aan een papegaaienopvang, kon hij dollen met een nest hondenpuppy’s en ging hij indoor skydiven dankzij een koppel uit Limburg dat zijn trieste verhaal had gelezen.

De jongen liet woensdagavond in alle rust het leven, in zijn slaap in het bijzijn van familie. De uitvaart vindt plaats op woensdag 27 februari om 14.30 uur in uitvaartcentrum De Blauwe Toren in Brugge, gevolgd door crematie.