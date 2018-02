Organisatie Kasteelloop blij met 150 deelnemers 06 februari 2018

De kasteelloop en de nieuwjaarsdrink in Loppem zijn een succes geworden. Zo'n 150 deelnemers konden de combinatie van lopen en een aperitiefje best smaken. De organisatie was in handen van het Feestcomité van Loppem.





(BHT)