Op uitstap of ziek kindje? Oppas komt langs LIESA DEVLIEGHERE (22) LOKALE VERANTWOORDELIJKE VAN NANNY NINA JOYCE MESDAG

16 februari 2018

02u33 0 Zedelgem Ouders die wel eens met de handen in het haar zitten als ze een oppas nodig hebben, slaan best het nummer van Liesa Devlieghere (22) uit Veldegem op in hun gsm. Ze is hoofdverantwoordelijke in onze regio voor het Nederlandse Nanny Nina. "Ook als je kind ziek is, blijven wij erbij."

Eerst even naar 2010. De tweelingzussen Lyla en Jasmijn startten dat jaar in het Nederlandse Delft met de oppascentrale 'Oppas Madelief'. Ze kregen steeds meer opdrachten, waarop ze vriendinnen vroegen om zich ook bij Oppas Madelief aan te sluiten. Het groeide uit tot het internationale Nanny Nina, met babysitters uit 24 steden die zich intussen bij het netwerk aangesloten hebben.





Zowat heel Nederland is intussen 'gecoverd', ook in Berlijn en Oslo kunnen ouders Nanny Nina aanspreken, en sinds kort is de oppasservice ook actief in ons land. In West-Vlaanderen is dat in Brugge, Ieper en Kortrijk. In elke stad is er een City Captain, een lokale verantwoordelijke, en in Brugge is dat Liesa.





"Ik ken Josephine Baele, de Kortrijkse verantwoordelijke, van in onze opleiding als kleuteronderwijzeres. Toen ze me vertelde dat ze ook nog iemand zochten om zich over Brugge te ontfermen, ben ik daar meteen op gesprongen."





Het concept is eenvoudig: ouders kunnen kiezen voor een abonnement of een eenmalige boekingsprijs. Liesa gaat voor hen op zoek naar een kinderoppas die zich op dat moment kan vrijmaken. "Dat kan voor een avond of tijdens het weekend zijn, als de ouders er eens op uit willen. Maar dat kan evengoed ook overdag zijn, als het kind bijvoorbeeld ziek is en er niemand beschikbaar is om mee thuis te blijven. Ook wie een vaste oppas zoekt, bijvoorbeeld om op een vaste dag de kinderen van school af te halen, kan bij ons terecht."





Ouders kunnen kiezen voor verscheidene leeftijden en diploma's. Hoe ouder de kinderoppas is of of hoe meer opleiding hij of zij heeft, hoe hoger het tarief. Per uur betalen ouders 4 tot 10 euro per uur, kinderoppassers hoeven niets meer af te geven aan Nanny Nina.





Screening

"Wat ons onderscheidt van bepaalde andere organisaties die gelijkaardige services aanbieden, is dat wij de babysitters screenen voor we ze opdrachten toevertrouwen", vertellen Josephine en Liesa. "Bij bepaalde websites kunnen babysitters zich gewoon inschrijven en is er niemand die hen controleert. Vooraleer oppassers via ons aan de slag gaan, leggen we hen een aantal situaties voor, zodat we kunnen inschatten of ze goed zouden reageren. Het is ook de bedoeling om hen een EHBO-cursus te laten volgen, zodat ouders ook wat dat betreft iets geruster kunnen zijn", zegt Josephine.





Review invullen

"Na afloop bellen we ook eens even naar de ouders om te checken of alles vlot is verlopen", pikt Liesa in. "Iedereen kan ook een review invullen op onze website."





Wie graag zelf via Nanny Nina als oppasser wil beginnen, mag zich nog melden. Meer info op www.nannynina.be.