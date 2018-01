Nu ook bistro Saga bij hotel Zuidwege 02u41 0 Benny Proot Angelo Mylle en Edna Villaraza.

Langs de Torhoutse Steenweg in Zedelgem is gisteren de nieuwe bistro Saga geopend: een deel van hotel Zuidwege op de gelijknamige rotonde. Daar baat Angelo Muylle al 21 jaar het hotel uit, samen met zijn vrouw Edna Villaraza. "'The saga continues'... Daar haal ik mijn inspiratie voor de naam van de bistro", vertelt Angelo. "Deze straat is zowat de belangrijkste voor Zedelgem. Handelaars hebben dat begrepen en hun aantal is hier de jongste maanden en jaren alleen maar toegenomen. We serveren in Saga drankjes en maaltijden. De bistro is voor het familiehotel een toegevoegde waarde. Bistro en hotel vormen één geheel, maar we kozen bewust voor twee aparte toegangen." (BHT)