Nieuwkomer Niko Larock meteen voorzitter van N-VA BHT

25 februari 2019

18u24 0 Zedelgem De N-VA-afdeling in Zedelgem heeft een nieuw bestuur verkozen. Niko Larock is de nieuwe voorzitter en Ann Pattyn de nieuwe ondervoorzitter.

De leden kwamen samen in het oud gemeentehuis van Loppem voor de driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Niko Larock zal de komende drie jaar de lokale N-VA-afdeling leiden als voorzitter. Hij was bij de verkiezingen van oktober 2018 de kandidaat van N-VA Zedelgem op de provincieraadslijst en bij de komende verkiezingen in mei is hij ook kandidaat voor het Vlaams parlement. De nieuwe ondervoorzitter is Ann Pattyn. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd ze de verkozen als gemeenteraadslid voor N-VA.

Het nieuwe bestuur telt 14 bestuursleden. Eddy De Wispelaere, Ann Pattyn, Jean-Pierre De Groodt en An Noë maken als verkozen mandatarissen automatisch deel uit van het bestuur, Dirk Cleenwerck, Marnix Decloedt, José Tordoir, Mieke Grootaert en Marie-Jeanne Clarisse werden herverkozen en maken dus opnieuw deel uit van het bestuur. Daarnaast werden bestuursleden voor de eerste keer verkozen: Niko Larock, Sam Vandoorne, Sabine Dehullu, Danny Meulemeester en Bram Larock.