Nieuwe zwarte gordels bij Taekwondo Dojang 22 augustus 2018

Sinds kort telt Taekwondo Dojang Zedelgem negen zwarte gordels in zijn rangen. Op het laatste 'dan' examen slaagde Sarah De Deckere voor vierde dan, Rahmon Idrizi voor derde dan en Sangio Fraeyman voor eerste poom. Op de foto zijn ze vergezeld van een trotse trainer Mario Fraeyman. De club telt dertig leden. De trainingen vinden plaats in de mattenzaal van de sporthal De Groene Meersen in Zedelgem op donderdag van 18.30 tot 19.45 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Je leert er sparring, zelfverdediging, schijngevechten en breektesten.





(BHT)