Nieuwe uitbater ’t Ridderhof: “Ooit hier als jobstudent begonnen, nu zelf aan het roer” Feestzaal blijft, maar restaurant krijgt hipper tintje met tapas Bart Huysentruyt

11 januari 2019

17u43 0 Zedelgem Restaurant en feestzaal ‘t Ridderhof in het centrum van Veldegem heeft nieuwe uitbaters. Voor dertigers Matthias Saelens en zijn partner Camille Devos voelt het als thuiskomen. “Ik heb hier op mijn vijftiende mijn eerste stappen in de horeca gezet en nu neem ik de zaak over”, zegt Matthias, die het restaurant een hipper tintje wil geven.

In Veldegem en omgeving kennen ze 't Ridderhof als dé plaats voor feesten en dansnamiddagen. Kurt Ide en Sabine Verhaeghe hebben de zaak in de Koningin Astridstraat jarenlang op de kaart gezet. Veel gezinnen hebben er hun communie- of huwelijksfeest gevierd. Na de sluiting van feestzaal Den Artiest in dezelfde straat trokken ze ook de senioren aan tijdens de traditionele schlagernamiddagen. De nieuwe uitbaters, Matthias Saelens en Camille Devos, sluiten dat publiek in de armen. Ze houden dus vast aan de familiefeesten en dansnamiddagen, maar maken wel schoon schip met het huidige restaurant.

19 tapas

“Daar hebben we andere plannen mee", vertelt Matthias Saelens. “De logge restaurantopstelling hebben we vervangen door hoge aperitieftafels met barstoelen. Klanten kunnen hier iets komen drinken en daarbij een hapje eten. Er staan negentien tapas op de kaart. Je maakt zelf je eigen bordje. Wie liever een snack wil, kan kiezen uit de huisgemaakte lasagne, spaghetti of croques. Voor de kinderen is er een aparte kaart. Zij kunnen zich bovendien uitleven in een aparte ruimte.” Ook volwassen hebben er hun speeltje: er staat vanaf nu weer een biljarttafel in ‘t Ridderhof.

Wijn aankopen

De sfeer- en praatkroeg, waar je al vanaf 9.30 uur welkom bent voor een koffie, beschikt over een aparte zaal waar je wijnen kan selecteren en zelfs aankopen. “De horeca heeft in Veldegem heel wat klappen gekregen. De ene na de andere zaak sloot de deuren. Ik denk dat we hier een mooi alternatief aanbieden. Het is bovendien een droom die in vervulling gaat”, zegt Matthias, die een aparte relatie heeft met ‘t Ridderhof. “Ik ben hier mijn horecacarrière als jobstudent gestart. Toen ik vijftien was, was ik hier hulpkok.”

Zes kinderen

Na zijn passage in 't Ridderhof had Matthias Saelens 15 jaar lang het Breughelhof aan het station van Zedelgem. Dat is het café dat hij destijds overnam van zijn ouders. Twee jaar geleden kwam ook Camille in de zaak. Zij vormen een nieuw samengesteld gezin en hebben zes kinderen. “De combinatie met een druk gezinsleven is zwaar, maar we zijn het gewoon om hard te werken. Om voldoende voeling te houden met het gezin, sluiten we onze nieuwe zaak op woensdag en op zondag na 17 uur. Dan blijft er tijd over om leuke dingen te doen.” Het Breughelhof staat over te nemen. Tot er een overnemer is gevonden, blijft het koppel de beide zaken combineren.

Een kijkje nemen, kan tijdens het openingsweekend op zaterdag 12 en zondag 13 januari.