Nieuwe bib Kulak haalt 200.000 bezoekers

De bibliotheek op de campus van de universiteit Kulak op Hoog Kortrijk, vorig academiejaar uitgebreid en vernieuwd tot open leercentrum, kreeg in 2017 al goed 200.000 bezoekers over de vloer. "Een mijlpaal, want hiermee stijgen de bezoekcijfers met meer dan 30 procent", zegt rector Piet Desmet. "Studenten gebruiken nóg intensiever de bib, zowel tijdens blokperiodes als tijdens het semester." Het leercentrum beschikt over extra en betere studieplaatsen, groepswerklokalen en een presentatieruimte om nieuwe leervormen te ondersteunen. De 200.000ste bezoeker, Beau Vandousselaere (20) uit Veldegem bij Zedelgem, kreeg een verrassingspakket van de campusrector. Beau Vandousselaere is student binnen de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de universiteit Kulak.





