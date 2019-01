Nieuw woonzorgcentrum wil wéér uitbreiden: 76 residentiële kamers komen erbij Bart Huysentruyt

25 januari 2019

10u24 0 Zedelgem De vzw Zorg en Welzijn Zedelgem wil de komende jaren het nieuwe woonzorgcentrum Klaverveld met nog eens 76 residentiële kamers en 6 kamers voor kortverblijf uitbreiden.

De vzw deed de plannen uit de doeken op de gemeenteraad van Zedelgem. Zorg en Welzijn vroeg aan het gemeentebestuur om over een deel van de gronden naast het huidige woonzorgcentrum te kunnen beschikken. In ruil krijgt de gemeente de gronden op de site Maartenshove in Loppem. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om daar een tweede woonzorgcentrum te bouwen, maar die noodzaak is eigenlijk weg”, zegt Kurt Ryheul van Klaverveld. “Als we de nieuwe kamers kunnen integreren in het huidige woonzorgcentrum concentreren we de ouderenzorg op één campus.”

Zorg en Welzijn Zedelgem plant in de toekomst ook twee extra dagverzorgingscentra in Veldegem en Loppem. Ouderen die ervoor kiezen om thuis te blijven wonen, zullen ook kunnen rekenen op extra capaciteit in gezinszorg en aanvullende thuiszorg. De gemeenteraad verklaarde zich akkoord met deze plannen. “Ze komen tegemoet aan de zorgnoden in Zedelgem, en werden voorbereid in nauw overleg en samenwerking met het gemeentebestuur”, zegt OCMW-voorzitter Ellen Goes (CD&V-Nieuw). “De plannen zullen nu bezorgd worden aan de bevoegde diensten.”

Onder impuls van een recent besluit van de Vlaamse Regering werden alle woonzorgcentra met uitbreidingsmogelijkheden verzocht voor 31 januari 2019 hun plannen voor de periode 2020-2025 bekend te maken. Zorg en Welzijn Zedelgem vzw (ZWZ) beschikt naast de uitbating van het wzc Klaverveld, dat opende in mei 2016, nog over 143 voorafgaande vergunningen die kunnen aangewend worden voor uitbreiding. Zorg en Welzijn Zedelgem vzw is een publiek-private samenwerking met als partners het gemeentebestuur en het OCMW van Zedelgem, Familiehulp en woonzorggroep GVO.

Midden dit jaar hoopt de vzw goedkeuring te krijgen van de Vlaamse overheid.