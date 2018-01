Nieuw: Eerste Hulp Bij Studenten BROER EN ZUSSEN LANCEREN BEDRIJFJE MET GEZONDE SNACKS BART HUYSENTRUYT

02u43 0 Foto Proot Amber, Yolente en Silas De Vuyst met hun gezonde snacks. Zedelgem Twee zussen en een jongere broer hebben een eigen klein bedrijfje opgericht. Amber (18), Yolente (16) en Silas (13) De Vuyst lanceren dozen vol gezonde snacks voor studenten. "Vroeger gingen we samen naar de speeltuin of het bos, nu runnen we ons eigen bedrijf", zeggen ze.

Het idee ontstond een paar maanden geleden aan tafel bij het avondeten in de ouderlijke woning langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem.





"We waren erover bezig dat we geen gezamenlijke activiteit meer hadden. Vroeger gingen we samen naar het bos of naar de speeltuin. Nu doen we niks meer samen. We vonden dat daar verandering in mocht komen", zegt Amber, met haar 18 jaar de oudste spruit van het gezin De Vuyst.





Ze studeert het eerste jaar Psychologie in Gent. Haar zus Yolente (16) volgt het laatste middelbaar aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. De jongste is Silas. Hij is 13 jaar en zit in het tweede middelbaar in diezelfde school.





"We zijn gaan brainstormen over wat we konden doen en kwamen uit bij gezonde snacks voor studenten", vervolgt Amber. "Aangezien ik zelf studente ben en de blok niet bepaald de leukste tijd van jaar is, vond ik dat lotgenoten wel eens een verwennerijtje verdienden. Ik merkte ook dat veel studenten in de examens grijpen naar ongezonde snacks uit gemakzucht en tijdsgebrek."





"Heel officieel"

Het idee kreeg meteen vorm: "Dozen met originele, lekkere maar vooral gezonde snacks, met een hebbedingetje erbij, een leuke verpakking en een origineel gepersonaliseerd wenskaartje, enz. Broer en zus gingen direct akkoord en we besloten de taken te verdelen", zegt Amber.





Samen zochten ze geschikte producten met veel proefsessies thuis. "We hebben een deel van onze spaarcenten gebruikt om te investeren. De dozen werden ontworpen en besteld, een website is opgestart en op punt gezet door Silas. "Daarna werd het wel heel officieel", zegt Yolante, die de dozen plooit en vult.





"We kregen ons ondernemingsnummer. Amber neemt de sociale media voor haar rekening en zo is EHBS, ofwel Eerste Hulp Bij Studenten, gelanceerd."





Verschillende dozen

De eerste dozen met onder meer avocado, biologische producten, droogshampoo en zelfs post-its zijn al de deur uit. "Studenten kunnen kiezen uit vier verschillende dozen, telkens met een andere inhoud. We hadden eigenlijk verwacht dat vooral ouders of grootouders zo'n box zouden kopen om hun oogappel te verwennen, maar het zijn vooral de studenten zelf die ons contacteren. We krijgen alleen maar positieve reacties." Een box kost 21 euro. Meer info op www.ehbstudenten.com.