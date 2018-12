Nationale Strijdersbond huldigt burgemeester: “Voor haar betrokkenheid” Bart Huysentruyt

14 december 2018

17u59

Burgemeester Annick Vermeulen kreeg in het gemeentehuis van Zedelgem een erkenning van de Nationale Strijdersbond (NSB). Leon De Turck, de nationale voorzitter van NSB, bracht persoonlijk hulde. “Het is voor het eerst dat we een burgemeester huldigen. Annick Vermeulen verdient het omwille van al haar inzet en betrokkenheid bij de herdenkingen van de beide wereldoorlogen. Wij zijn als organisatie enorm blij met de verwezenlijking van het erepark in Aartrijke. Het is een prachtig voorbeeld voor andere gemeenten. Daarnaast verleent de burgemeester ook haar steun aan de jaarlijkse schoolreis die NSB Aartrijke organiseert voor het vierde leerjaar van basisschool De Fonkel uit Aartrijke.”