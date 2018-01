MUG-heli landt voor arbeider die van dak valt 24 januari 2018

In de Abdijhoek in Loppem raakte gisterenmiddag een arbeider gewond bij een arbeidsongeval. De man was werken aan het uitvoeren bij een onbewoonde woning, toen hij in nog onbekende omstandigheden van het dak viel. Hij maakte een val van drie meter en kwam hard op de grond terecht. Uiteindelijk kwam de MUG-heli ter plaatse om het slachtoffer over te vliegen naar het ziekenhuis. "De man verkeerde niet in levensgevaar. Zijn verwondingen leken op het eerste zicht mee te vallen", zegt commissaris Rudi Vanlerberghe van de politie Het Houtsche. Verder onderzoek zal de precieze omstandigheden van het ongeval moeten duidelijk maken. (SDVO)