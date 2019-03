Motard verliest controle over stuur en belandt in gracht: man raakt zwaargewond Siebe De Voogt

25 maart 2019

16u07 0 Zedelgem In de Brugse Heirweg in Aartrijke is zondagnamiddag een motard zwaar ten val gekomen. De 47-jarige man uit Wevelgem werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Het ongeval vond even na 16.30 uur plaats. De 47-jarige Wevelgemnaar reed via de Brugse Heirweg van Aartrijke naar Zedelgem, toen hij om ongekende reden de controle over zijn motor verloor. Hij smakte tegen het asfalt en kwam meters verder in de gracht terecht aan de linkerzijde van de rijbaan. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Volgens de politie Het Houtsche verkeerde hij niet in levensgevaar. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.