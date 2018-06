Motard belandt in weide na uitwijkmanoeuvre 13 juni 2018

Langs de Westernieuwweg in Varsenare zijn een 60-jarige motard uit Jabbeke en zijn 20-jarige passagierster uit Zedelgem maandagnacht lichtgewond geraakt bij een ongeval.





De zestiger reed rond 0.30 uur in de richting van Houtave, toen hij in een bocht moest uitwijken voor een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam gereden. De motard reed rechtdoor een weide in en kwam daar ten val.





Samen met zijn passagierster werd hij voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De tegenligger voor wie hij moest uitwijken, nam na het ongeval de vlucht.





(SDVO)