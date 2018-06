Mogelijk bacterie in leidingwater van 300 woningen 21 juni 2018

02u43 0 Zedelgem Het leidingwater van 300 woningen in Zerkegem en Zedelgem is mogelijk besmet met een bacterie. Het gaat om huizen in de Jabbekestraat, Willemijnenweg en Sarkoheemstraat in Zerkegem en Hamersvelde, Pierlapont, Haveskerke, Baron De Crombrughestraat en Sint-Laurentiusstraat in Zedelgem. De bewoners kregen een brief met de raad het water vijf minuten te koken voor het drinken of klaarmaken van eten.

"In het water werd bij een standaardcontrole een lichte bacteriële verontreiniging vastgesteld", klinkt het bij De Watergroep. "Uit bijkomende stalen bleek dat het probleem beperkt is en bijzonder lokaal. De oorzaak is voor ons nog onbekend."





Heel wat bewoners van Zerkegem en Zedelgem namen hun voorzorgen. "Ik wilde 's morgens mijn Senseo aanzetten en toen de koffie al doorliep, besefte ik dat ik het water niet mocht gebruiken", zegt Ria uit de Willemijnenweg. "Wegkieperen dus en flessenwater gebruiken. Dan pas sta je er eigenlijk bij stil hoeveel water we wel gebruiken."





Ook Annie uit de Sarkoheemstraat trof maatregelen. "Vlak nadat ze gekomen zijn met die brief stuurde ik mijn man naar de Colruyt om extra flessen water", zegt ze. "Ik denk niet dat het een groot probleem is, maar je moet toch geen risico's nemen. Hopelijk duurt het probleem niet te lang want water tappen uit de kraan is toch zo makkelijk." Nog zeker tot deze namiddag blijft het kookadvies tot verder bericht van kracht. (SDVO/JHM)