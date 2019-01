Moestuin naast woonzorgcentrum Klaverveld Bart Huysentruyt

14 januari 2019

20u49 0 Zedelgem Er komt een zorgmoestuin naast het woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem. De Vlaamse overheid steunt het project met 4.460 euro subsidies.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) trekt 201.233 euro uit voor 19 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten in Vlaanderen. Zedelgem valt ook in de prijzen. “We willen de lokale seizoensgebonden teelt van groenten en kruiden stimuleren en deze activiteit gebruiken als sociaal bindmiddel tussen de oudere bewoners, bewoners van de zorgwoningen, jongeren en inwoners", zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). “Bovendien biedt het een gezonde buitenactiviteit aan de bewoners van de site. Ze is ideaal gelegen voor dit type project, centraal in Zedelgem, aan het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen voor mensen met een beperking en het dienstencentrum.”

Er komt een kruidenzone, een composthoek met aandacht voor de biodiversiteit, een bijenvriendelijke bloemenweide en insectenhotel, en bessenstruiken. Bewoners kunnen even rusten in een schaduwrijke ontmoetingsplaats met picknickbank.