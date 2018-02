Modelbouwmoto's gestolen bij inbraak 20 februari 2018

In de Bosserijstraat in Veldegem werd zondagnamiddag ingebroken in een woning. De dader kon het huis betreden via een stukgeslagen raam. Hij ging aan de haal met twee modelbouwmoto's en bracht ook schade aan aan de inboedel. De politie is een onderzoek gestart.





(SDVO)