Michel Dufour (51) nieuwe voorzitter sp.a Bart Huysentruyt

20 december 2018

Michel Defour (51) is de nieuwe voorzitter van sp.a in Zedelgem. Hij volgt Günther Descheemaecker op, die de komende zes jaar gemeenteraadslid is in de gemeente. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd al duidelijk dat de uittredend voorzitter en huidig nieuwe voorzitter dezelfde visie volgen. Zij zullen dan als tandem de partij trekken. Michel Defour werkt bij spooroperator Lineas en is al jaren hoofdafgevaardigde voor vakbond BBTK-ABVV.