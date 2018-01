Meneer Etienne (98) overleden 02u36 0

Jonkheer Etienne van Caloen de Basseghem, bekend als meneer Etienne, is donderdag overleden in het AZ Sint-Rembert in Torhout. De Aartrijkenaar werd 98 jaar. Meneer Etienne was 40 jaar voorzitter van fanfare Hoger Op in Aartrijke, een taak die hij met hart en ziel en veel overgave vervulde tot aan zijn 93ste. Vele jaren haalde hij de majorettes op met zijn wit minibusje om hen dan na de repetitie weer thuis af te zetten. Hij schreef ook zijn memoires. (BHT)