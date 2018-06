Martine De Meester trekt lijst Groen 29 juni 2018

In Zedelgem trekt Groen in oktober alleen naar de verkiezingen. Dat wil zeggen dat ze niet langer voor een kartel met sp.a kiezen. Huidig raadslid Martine De Meester is de lijsttrekker. Ervaren rot Ivan Lahousse wordt de lijstduwer van de lokale afdeling van Groen. "De lijst staat verder vol met jonge krachten", zegt Lahousse. "We hechten immers veel belang aan de visie en de inbreng van de jongeren in onze gemeente. Zes jonge mensen staan op een prominente plek vooraan op de lijst." (BHT)