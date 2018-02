Machines gestolen uit bestelwagen 22 februari 2018

In de Snellegemsestraat in Zedelgem werd maandag ingebroken in een bestelwagen die op de oprit van een woning geparkeerd stond. De dief ging aan de haal met twee accuklopboormachines en vijsmachines. De politie stelde een proces-verbaal op. (SDVO)