Maanden miserie: op- en afrit Loppem wordt aangepakt Ingewikkeld en gevaarlijk kluwen aan op- en afritten 7a en 7b verwijnt Bart Huysentruyt

11 januari 2019

12u21 0 Zedelgem De werken om het verkeersinfarct aan het dubbele op- en afrittencomplex van Loppem langs de E40 aan te pakken, starten op 21 januari. Dan volgen minstens zeven maanden miserie. “De gevaarlijke situatie van nu verdwijnt en maakt plaats voor een fietsvriendelijker alternatief", zegt Dirk Vanhuyse van Agentschap Wegen en Verkeer.

Het op- en afrittencomplex aan de E40 in Loppem is een kluwen. Voor je het weet neem je de verkeerde afslag en ben je niet richting Brussel, maar naar Oostende op weg. De huidige regeling met de op- en afritten 7a en 7b op luttele afstand van elkaar zorgt voor verwarring en gevaarlijke situaties. “Er zijn tal van knelpunten", zegt Dirk Vanhuyse. “Wie vanuit Loppem de E40 richting Brussel wil oprijden, heeft slechts een heel korte invoegzone ter beschikking. Het zicht op aankomend verkeer is bovendien slecht door de ligging in een bocht. Het verkeer dat vanaf de E40 vanuit Brussel de afrit Loppem richting Brugge neemt, heeft ook een heel korte afstand om van de snelweg af te rijden.”

Een andere gevaarlijke situatie vormt het dubbelrichtingsfietspad op de N397 Autobaan dat kruist met de op- en afrit van het complex. Bovendien is er ook een slechte zichtbaarheid. “Het huidige op- en afrittencomplex is erg compact qua vorm waardoor er scherpe bochten moeten genomen worden”, zegt Vanhuyse. “Op drukke momenten staat het afrijdend verkeer van de E40 komende van Oostende soms stil tot op de pechstrook. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties op de snelweg.”

Een nieuw complex moet daar nu komaf mee maken. De op- en afrit (kant Brugge) aan de zijde van het dubbelrichtingsfietspad wordt afgesloten. Om het verkeer uit Loppem toe te laten om toch de E40 richting Oostende op te rijden, wordt op die locatie een nieuwe rotonde aangelegd. Die zal ook gebruikt worden door het verkeer komende van Brussel, richting Brugge. Door deze maatregel wordt het dubbelrichtingsfietspad niet meer gekruist door verkeer. “We voorzien een zogenaamde ‘rotondedosseerinstallatie’”, duidt Vanhuyse. “Die heeft als doel het verkeer komende uit de richting Oostende dat afrijdt in Loppem vlotter op de bestaande rotonde te laten invoegen, zodat de filevorming op de afrit beperkt blijft. Daarom worden verkeerslichten geplaatst net voor de in- en uitrit van de carpoolparking om indien er zich een file vormt op de afrit tijdelijk het verkeer komende van Brugge op te houden. De verkeerslichten worden gestuurd door een detectielus op de afrit die aangeeft wanneer de file op de afrit te groot wordt.”

Tijdens de werken wordt een fietsoversteekplaats aangelegd tussen het fietspad en de carpoolparking. Er zijn nog verdere besprekingen nodig vooraleer de oprit richting Brussel kan afgesloten worden. De eerste werken starten op maandag 21 januari en duren tot augustus. Het verkeer vanuit Brugge richting Loppem kan altijd door. Omgekeerd is dat niet mogelijk. Zij worden omgeleid via de oprit Loppem richting Brussel. Om het verkeer toe te laten om vlot en veilig de oprit Loppem te nemen, wordt de autosnelweg versmald naar twee rijstroken, zodat de rechterrijstrook kan gebruikt worden om in te voegen vanop de oprit.

Het verkeer komende van de E40 zal altijd kunnen afrijden richting Loppem (tot mei via afrit 7a, nadien via afrit 7b). Wie vanaf de E40 richting Brugge wil, zal via het knooppunt E40/E403 (afrit 8) omgeleid worden.