Lisa (21) is nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger: “Mijn stem laten horen in New York” Bart Huysentruyt

20 maart 2019

15u32 0 Zedelgem Lisa Koopman (21) uit Zedelgem is één van de twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers bij de Verenigde Naties.

Ze is samen met Flore De Pauw (23) uit Sleidinge bij Evergem verkozen. De komende twee jaar zullen zij de belangen van Vlaamse kinderen en jongeren verdedigen bij de internationale organisatie. Flore De Pauw is de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling, terwijl de Lisa Koopman uit Zedelgem het domein jeugd voor haar rekening neemt. Samen met de Vlaamse Jeugdraad focussen ze het komende jaar vooral op klimaat en circulaire economie.

“Ik richt me specifiek op alle jeugdthema’s over alle landsgrenzen heen”, vertelt Lisa Koopman, die momenteel Politieke Wetenschappen studeert aan de Universiteit van Gent. Ze heeft ook al een bachelor Sociaal Werk behaald. “Mijn vrijwilligerswerk bij de KSA moet eventjes wijken voor deze nieuwe opdracht”, glimlacht ze. “Hoewel ik nog jong ben, wil ik toch al iets bereiken. Studeren én ook iets doen voor de maatschappij is mogelijk.”

Uiteraard focussen de twee jongedames op de klimaatthema’s die brandend actueel zijn. “Jongeren die betogingen organiseren voor het klimaat, jongeren die tonen hoe het is om zwart te zijn in een witte maatschappij, jongeren die schrijven over verhalen die normaal niet verteld worden. Dát zijn de jongeren die ons inspireren”, reageren de jongedames. “Via dit mandaat wil ik graag hun stem nog meer naar buiten brengen want dat is zo enorm belangrijk”, vult Lisa Koopman verder aan. “De komende maanden leid ik de jeugdwerkgroep binnen de Vlaamse Jeugdraad. Met de informatie die we verzamelen, mag ik in het najaar naar New York om daar de belangen van de Vlaamse jongeren te verdedigen. Dat wordt ongetwijfeld een hoogtepunt.”

Lisa schreef zich online in om VN-jeugdvertegenwoordiger te kunnen worden. Ze was jarenlang actief in de KSA van Torhout. Met haar ouders deed ze ook al vrijwilligerswerk in Afrika.