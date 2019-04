Liefst 33 pesticiden in Zedelgemse beek: gemeente start meteen onderzoek na Greenpeace-studie Bart Huysentruyt

11 april 2019

15u03 0 Zedelgem De Moubeek in Aartrijke is één van de meest vervuilde van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek aan de universiteit van Exeter, gelinkt aan Greenpeace. Wetenschappers ontdekten er 33 soorten pesticiden. “We gaan onderzoeken waar de vervuiling vandaan komt”, zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW).

Uw huisdier gaat beter niet pootjebaden in de landelijke Moubeek in Aartrijke, want erg gezond is het daar niet. De waterloop ontspringt in het domeinbos Wijnendalebos en mondt via de Rollewegbeek uit in de Kerkebeek, die op zijn beurt afwatert naar het Kanaal Gent-Oostende. De beek maakt deel uit van het deelbekken Kerkebeek, dat in het Bekken van de Brugse Polder ligt. Bij een Europees onderzoek van de Moubeek werden verboden onkruidverdelgers en andere meststoffen gevonden: 33 verschillende soorten pesticiden. “Bovendien gaat het om verdelgers die al jaren op de verboden lijst staan”, zegt Katrien Smet, woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), dat niet meewerkte aan het onderzoek. “Maar we zijn ook niet verrast door de resultaten.”

“Wij voeren al jaren onderzoek uit naar de waterkwaliteit van onze beken en rivieren. En daaruit blijken dezelfde resultaten als in dit onderzoek. Veel pesticiden breken moeilijk af en zijn nog jaren in de bodem van de waterlopen terug te vinden. Dat is uiteraard niet bevorderlijk voor het biologisch leven in deze waterlopen. En het is ook niet aan te raden om met het water in contact te komen.”

In de studie zijn slechts drie Vlaamse waterlopen onderzocht. Beken in Ledegem en Kasterlee waren er nog slechter aan toe. Dat de Moubeek erbij hoort, hoeft overigens niet te verbazen. Het is al jaren één van de meest vervuilde beken, zo blijkt uit eerdere onderzoeken van onder meer Natuurpunt. Maar volgens Katrien Smet van VMM heeft de locatie van de metingen niet zo’n grote invloed. “Controleer drie andere waterlopen om het even waar in Vlaanderen en je hebt dezelfde resultaten. Het is niet zo dat het water in Ledegem of Aartrijke er slechter aan toe is dan in Limburg. Dat er meer pesticiden en meststoffen te vinden zijn in omgevingen waar er veel aan landbouw wordt gedaan, is wel duidelijk. Dat zal hier wel voor een deel de verklaring zijn.”

Annick Vermeulen (CD&V-NW), de burgemeester van Zedelgem, staat te kijken van het resultaat. “Onze milieudienst is op de hoogte van het probleem in de beken en specifiek in de Moubeek", zegt ze. “We proberen, samen met de Vlaamse Landmaatschappij, stelselmatig metingen uit te voeren om de waterkwaliteit in de gaten te houden. Meer specifiek bekijken we vanwaar de vervuiling komt en wie in de beek loost. De enige remedie is dat er geen pesticiden meer worden gebruikt. Als gemeente hebben we die producten al een paar jaar niet meer in huis.”

Volgens de VMM kan een gemeente weinig doen. “We kunnen twee dingen doen: de landbouwers erop wijzen dat ze geen pesticiden meer mogen gebruiken en de waterlopen reinigen en saneren. Al is dat laatste dweilen met de kraan open en dus onbegonnen werk.