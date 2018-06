Leidingwater minder verontreinigd, wel nog kookadvies 22 juni 2018

02u58 0

De bacteriële verontreiniging in het leidingwater van acht straten in Zerkegem en Zedelgem is sterk afgenomen. Dat meldt De Watergroep.





"Morgen (vandaag, red.) krijgen we nieuwe analyseresultaten door. Tot dan houden we het kookadvies uit voorzorg aan", klinkt het bij De Watergroep.





Dinsdag werd bij een standaardcontrole vastgesteld dat er een lichte bacteriële verontreiniging was van het leidingwater van driehonderd woningen. Het ging om huizen in de Jabbekestraat, Willemijnenweg en Sarkoheemstraat in Zerkegem en Hamersvelde, Pierlapont, Haveskerke, Baron De Crombrughestraat en Sint-Laurentiusstraat in Zedelgem. De oorzaak van de verontreiniging is niet duidelijk.





De Watergroep blijft bewoners aanraden om het leidingwater zeker vijf minuten te koken voor het drinken of klaarmaken van eten. De maatregel blijft nog zeker tot deze namiddag van kracht tot de nieuwe analyseresultaten bekend zijn. (SDVO)