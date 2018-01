Laadpaal op Vynckeplein actief 24 januari 2018

02u42 0

Op het Pater Amaat Vynckeplein in Zedelgem is de laadpaal voor elektrische wagens actief. Het is de eerste paal in Zedelgem. Tegen 2020 moeten er nog drie bijkomen. Die zullen op openbaar domein in de deelgemeenten Veldegem, Loppem en Aartrijke geplaatst worden. Wie een elektrische wagen heeft, kan aan Eandis laten weten dat er een laadpaal in de buurt moet geplaatst worden. Dat kan op de website van de netbeheerder.





(BHT)