Kurt kreeg meerdere internationale prijzen als fotograaf, maar wordt nu buschauffeur: “Concurrentie van de smartphone is moordend” Bart Huysentruyt

05 maart 2019

18u00 0 Zedelgem De meermaals internationaal bekroonde fotograaf Kurt Vansteelant (55) uit Zedelgem bergt zijn passie voor een groot stuk op en gaat aan de slag als buschauffeur. Hij ervaart nog weinig respect voor het beroep van fotograaf. “Ik moet telkens uitleggen waarom ik duurder ben dan het internet. Ik ben dat beu”, zegt hij.

Kurt maakt deel uit van de bekende fotografiefamilie, die al meer dan 135 jaar actief is in Zedelgem. Hij heeft er ook al drie decennia zijn fotografiestudio en baat sinds de zomer van 2016, samen met zijn partner Kristien, een kattencafé uit. Binnen twee weken dingt Kurt Vansteelant in het Oostenrijkse Innsbruck mee voor de bekroning van Europese Reportage-fotograaf van het jaar 2019. Met verschillende beelden van zijn India-reportage, is hij genomineerd als finalist voor de sectie ‘Reportage/Journalism’.

Kan niet beter, zou je denken, maar Kurt schuift noodgedwongen zijn grote liefde een beetje aan de kant. “Er is moordende concurrentie in het fotografiewereldje”, zucht hij. “Niet zozeer van collega’s, maar van de gewone man in de straat met de smartphone of tablet in de hand. Door de digitale fotorevolutie is iedereen fotograaf geworden. Met heel wat multimediale apparaten kunnen beelden worden gemaakt die kwalitatief goed zijn voor het internet-gebruik. De toestellen zijn voor jan-en-alleman bereikbaar geworden. Deze ingrepen hebben de professionele vakfotograaf gedwongen om nog creatiever uit de hoek te komen. De waarde van de vastgelegde-licht-creaties worden door de klanten niet meer genoeg naar waarde geschat. Nog voor er enige pixel tot leven kan worden gebracht, duwt de klant al een usb-stick onder de neus om thuis de beelden, liefst zonder watermerk, viraal te verspreiden op het sociale netwerk.”

Het moet Kurt van het hart, want elke dag moet hij zich naar eigen zeggen verantwoorden tegenover de klanten. “Mensen begrijpen niet dat een foto-afdruk bij mij duurder is dan op een foto-app. Ik ben het beu om dat elke keer uit te leggen. Onze job en het dagelijks brood op de plank van de professionele vakman is fotograferen en het verkopen van tastbare ingekaderde of opgehangen beelden. Mensen stappen minder snel naar een fotograaf op die manier en dus staan ook onze financiën onder druk.”

In januari heeft Kurt Vansteelant zich omgeschoold tot buschauffeur. Een kinderdroom, zo laat hij weten. “Via BAAV (Beroepsvereniging voor Autocar- en Autobusondernemers) kon ik de opleiding volgen voor het behalen van het rijbewijs DE. Het knelpuntberoep van autocarchauffeur, de verantwoordelijkheid om een groep veilig van punt A naar punt B te brengen, de unieke mogelijkheid om veel te zien en ook te fotograferen...: het zijn aspecten die mij over de streep hebben getrokken." Vansteelant gaat aan de slag bij Gino-Tours uit Jabbeke. Hij gaat er vooral instaan voor het vervoer van mensen met een beperking. “Dat ligt me”, weet hij. “En ik krijg de kans om een stukje van de wereld te zien.”

En fotograferen? “Dat blijf ik doen in het Felix kattencafé, maar dan met een ruimere blik op de wereld.”