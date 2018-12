Koppel zamelt geld in nadat hun zoon Beau (18) eerder dit jaar uit het leven stapte Opbrengst van snoepjesverkoop gaat volledig naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding Siebe De Voogt

19 december 2018

15u20 1 Zedelgem “We willen de dood van Beau in iets positiefs omzetten.” Kris Leyseele (46) en Sofie Neels (37) uit Zedelgem zamelen geld in voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, nadat hun 18-jarige zoon in maart dit jaar uit het leven stapte. Het koppel gaat de (voorlopige) opbrengst van hun snoepjesverkoop donderdag afgeven tijdens bij Music for Life in Wachtebeke.

Beau Leyseele was amper 18 jaar, toen hij zichzelf in maart dit jaar van het leven beroofde. De jongen liet zijn vele vrienden en familie vol ongeloof achter. Naar de buitenwereld leek hij een vrolijke jongeman, die volop van het leven genoot. Cercle Brugge was zijn grootste passie, maar hun promotiematch maakte hij nooit mee. “Had onze Beau maar met ons gepraat”, vertellen zijn ouders Kris Leyseele (46) en Sofie Neels (37). “Dan was dit misschien allemaal niet gebeurd.” Het is meteen één van de doelstellingen van hun actie. “Durven praten over zelfdoding is zo ontzettend belangrijk. Wij vinden dat dat in het algemeen te weinig gebeurt. Er hangt nog steeds een soort taboe rond het thema.”

Snoepzakjes

Al anderhalve maand verkopen Kris en Sofie snoepzakjes ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Voor een zakje van 300 gram vragen ze 4 euro. “De actie loopt als een trein. Nu al verkochten we 1.200 exemplaren. Tegelijk lopen er nog andere evenementen. In de Brugse hobbywinkel Neverland kunnen mensen gaan figuurschilderen en zondag vindt er in de Groene Meersen een Obstacle Run plaats. Nog tot dan kunnen mensen onze snoepzakjes kopen in verschillende handelszaken in Zedelgem en omgeving. De opbrengst van alle evenementen wordt zondag persoonlijk overhandigd aan de voorzitster van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.”

Taboe doorbreken

Met hun inzamelingsactie hopen de ouders van Beau het taboe rond zelfdoding te doorbreken. Donderdag gaan ze de voorlopige opbrengst afgeven tijdens de Warmste Week van Music for Life op het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. “We willen de dood van onze zoon omzetten in iets positiefs. Het maken van de snoepzakjes is voor ons een echt familiegebeuren. Tijdens het verpakken van het snoepgoed praten we enorm veel. Het is een vorm van therapie. Wellicht zal onze actie dan ook een jaarlijkse wederkerende traditie worden: voor Beau. Onze actie kreeg de naam ‘Beau Forever’ mee. Hem vergeten zullen we nooit. We staan er nog steeds mee op en gaan er mee slapen.” Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.