Koppel stuurt tieners natuur in... zonder hun smartphones 07 februari 2018

02u38 0 Zedelgem Jongeren leren kaartlezen, een kompas doen gebruiken en zelf voor hun voedsel instaan. Dat is het doel van Dimitri Biernaux en Nathalie Petit, een koppel uit Zedelgem dat zopas Track2Nature opstartte.

Het is een nieuwe vereniging voor jongeren tussen 11 en 17 jaar die houden van trektochten. "En die vooral een aantal basiswaarden terug kunnen aanleren", vertelt Nathalie Petit. "We willen jongeren motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Dat kunnen ze door hun grenzen te leren verleggen tijdens wandel- en trektochten. Elk jaar willen we twee keer zo'n tocht organiseren: een voor jongeren van 11 tot 13 jaar en een voor jongeren van 14 tot 17 jaar, telkens in de zomervakantie. Zo leren ze survivaltechnieken en codes kraken. Ook verantwoordelijkheden, zoals zelf voor eten zorgen of oog hebben voor veiligheid, zijn voor ons belangrijk. Ze leren bovendien respect hebben voor elkaar, voor dieren en de natuur. Kortom: het is heel goed voor het zelfvertrouwen van jongeren." Nathalie en Dimitri sturen de jongeren zonder smartphone of andere technologie de natuur in. Naast de trektochten kan je ook deelnemen aan losse stapdagen in de omgeving van Zedelgem en Brugge. De eerste namiddaguitstap van zes kilometer vindt plaats op zondag 4 maart om 13.30 uur in het natuurgebied Doeveren. Alle info vind je op www.Track2Nature.be of op de Facebookpagina van de vereniging. (BHT)