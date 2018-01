Koppel sloot inspecteurs op in atelier tijdens controle op zwartwerk 25 januari 2018

02u37 0 Zedelgem Een koppel uit Zedelgem riskeert in de Brugse rechtbank 12 maanden cel omdat ze meer dan drie jaar geleden twee inspecteurs opsloten in hun atelier tijdens een controle op zwartwerk. De slachtoffers vragen 1.000 euro schadevergoeding.

Op 19 november 2014 begaven de sociaal inspecteur en de inspecteur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg zich naar het bedrijf van G.D. en S.D. in de Schatting in Zedelgem. Omdat geen problemen verwacht werden, werd er vooraf geen politie in bijstand gevraagd.





"Mijn cliënten vroegen één van de werknemers zijn agendaatje te halen om zijn werkuren te controleren", pleitte de advocaat van de inspecteurs. "De situatie escaleerde toen de beklaagden in het atelier kwamen. Ze stuurden de inspecteurs weg, waarop S.D. de poort van het atelier sloot. Hij "zou de boel eens opkuisen" en dreigde ermee de politie te bellen omdat mijn cliënten zich zogezegd in een privéruimte bevonden. Ze zijn het gewoon om voor Gestapo uitgescholden te worden, maar dit maakten ze nog nooit mee."





De sociaal inspecteur was na de feiten erg onder de indruk en nam op de zitting ook zelf het woord. "Wat we die dag meemaakten, was een grote stap te ver. Ik hoop dat hier een signaal wordt gegeven dat dergelijke feiten niet kunnen, ook niet tegenover andere collega's." S.D. en G.D. lieten op het proces verstek gaan. Vorige maand werden ze bij gebrek aan bewijzen nog vrijgesproken voor twee dreigbrieven aan het adres van voormalig burgemeester Patrick Arnou. Arnou en het openbaar ministerie tekenden intussen al beroep aan tegen de vrijspraak.





In het huidige dossier doet de rechtbank op 28 februari uitspraak.





(SDVO)