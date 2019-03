Koppel dat inspecteurs opsloot, vraagt vrijspraak: “Ze konden weg als ze wilden” Wouter Spillebeen

13 maart 2019

17u43 0 Zedelgem Een koppel uit Zedelgem dat veroordeeld werd voor het opsluiten van twee sociale inspecteurs, hoopt in beroep op de vrijspraak. In eerste aanleg kregen ze nog elk tien maanden cel met uitstel.

Toen het koppel de twee sociale inspecteurs over de vloer kregen, reageerden ze wel heel vreemd. De inspecteurs spraken een werknemer aan en kwamen binnen in een loods die volgens hen als werkruimte gebruikt wordt. Maar volgens het koppel is de ruimte privé en hadden de inspecteurs dus geen recht om er te zijn. De eigenaars sloten de poorten van de loods en begonnen tegen hen te roepen. Pas toen de man naar zijn advocaat belde, deëscaleerde de situatie.

“Mijn cliënten hebben een dik vel. Het is niet de eerste keer dat ze uitgemaakt worden”, pleitte de advocaat van de inspecteurs. “Maar ze voelden zich echt opgesloten.”

“Ze konden weggaan als ze dat wilden”, volgens de advocaat van het koppel. “En toen de politie ter plaatse kwam, zeiden de inspecteurs zelf dat ze geen hulp nodig hadden.”

Het hof van beroep oordeelt op 24 april of het koppel nog gestraft moet worden.