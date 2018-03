Koor Artiriacum zingt voor blindengeleidehond van Isolde 16 maart 2018

Het Aartrijkse koor Artiriacum heeft tijdens een benefiet voor de Vrienden der Blinden opgetreden. Het evenement moest geld in het laatje brengen voor Isolde Boussauw. Zij krijgt binnenkort een blindengeleidehond. Die kost veel geld, al moet het baasje daar niet zelf voor betalen. Via sponsoring wordt er wel een bedrag ingezameld. "Isolde is de zus van Laura Boussauw die al sinds jaar en dag in het koor zit. Zo kwamen ze bij het koor uit om een optreden te geven", zegt Joris Roose.





(BHT)