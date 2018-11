Koen opnieuw kampioen bij De Veldtrappers 09 november 2018

Naar jaarlijkse traditie hebben de wielertoeristen van De Veldtrappers met lokaal in Café Tyrol hun kampioen gevierd. Na het behalen van de titel in 2016 was het dit jaar opnieuw Koen Desender die met de overwinning ging lopen. Op de tweede plaats eindigden vier wielertoeristen met een gelijk aantal punten: Roger Vermeersch, Ronny Sanders, Joost Keirsebilck en Gaby Delange.