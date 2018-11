Kleuterschooltje geëvacueerd door gasgeur 28 november 2018

De kleuterafdeling van de Sint-Maartensschool langs de Buskinslaan in Loppem is gisterenvoormiddag kortstondig geëvacueerd door een gasgeur. Omstreeks 11.30 uur merkten de begeleiders een sterke gasgeur op. Ze namen geen risico en besloten met de 18 aanwezige kleuters het gebouw te verlaten. De kinderen werden overgebracht naar het nabijgelegen speelpleintje in afwachting van de komst van de hulpdiensten. De politie stelde een veiligheidsperimeter in, terwijl Eandis de nodige metingen uitvoerde.





Na 45 minuten kon geen lek vastgesteld worden en mochten de kleuters terug naar hun klasje. Ze konden tijdens de evacuatie spelen op het speelpleintje en merkten praktisch niets van de interventie. (SDVO)