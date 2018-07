Kijkboerderij opent maïsdoolhof OOK EDUCATIEVE ROUTE PIERLAPAD MATHIAS MARIËN

27 juli 2018

02u44 0 Zedelgem 'De meest actieve kinderboerderij van het land' is deze zomer opnieuw te vinden in Loppem. Els Verhegge en haar zoon Sam Peere toverden hun landbouwbedrijfje om tot een educatieve ruimte voor gezinnen. Als extraatje opent vandaag een groot maïsdoolhof. "De ideale gezinsuitstap voor jong en oud", klinkt het enthousiast.

Tradities zijn er om in ere te houden, zo ook bij Kijkboerderij De Pierlapont langs de Zeedijkweg in Loppem. De landbouwfamilie Verhegge probeert al jarenlang in te spelen op het 'plattelandstoerisme' en pakt elke zomer uit met een speciaal thema. Dit jaar is dat niet anders.





Vandaag opent het gloednieuwe maïsdoolhof de deuren én kunnen kinderen samen met hun ouders genieten van een educatieve route: het Pierlapad. "Wat mensen zich daarbij moeten voorstellen? Zie het als een landelijke ontdekkingstocht van één kilometer met heel wat doe-opdrachten en leuke weetjes over onze dieren of gewassen", vertelt Els Verhegge, die de boerderij samen met haar zoon Sam uitbaat. Onder meer koeien melken en lassowerpen staan op het programma.





Het maïsdoolhof wordt vanmiddag om 16 uur officieel geopend en oogt indrukwekkend. Extra leuk is dat het doolhof mee werd vormgegeven door een groep kinderen die op zomerkamp was in de boerderij. Om actueel te blijven, verzamelden ze afval om voorwerpen te maken die terug te vinden zijn in het maïsveld. "In vergelijking met andere jaren is het parcours iets moeilijker. Eerlijk? Tijdens het testen hadden we zélf moeite om de weg terug te vinden", glimlacht één van de jobstudentes. Maar op de terreinen van Kijkboerderij De Pierlapont valt nog veel meer te beleven. Behalve het eerder besproken Pierlapad zijn er ook tal van diertjes te bezichtigen. Verder kunnen kinderen ook genieten van een ponyritje of andere activiteiten met dieren. "Je kan ons zeker bestempelen als de meest actieve kinderboerderij van het land. Een bezoekje aan ons is de ideale gezinsuitstap. Jong of oud: er is voor ieder wat wils", klinkt het enthousiast.





Oude landbouwsfeer

Wie overigens enkel interesse heeft in de diertjes, kan de kinderboerderij vrij blijven bezichtigen.





Op het einde van het bezoek jan je genieten van een drankje in het hoevecafé. Wie dat wil, kan dat zelfs doen tijdens een boottochtje op de kleine rivier. "Het is echt onze bedoeling om de oude landbouwsfeer terug tot leven te wekken. De opbrengst van het doolhof gaat trouwens integraal naar het verzorgen van de dieren", besluiten de medewerkers. De boerderij is elke dag open van 10 tot 19 uur. Wie het maïsdoolhof wil ontdekken, heeft nog tot 1 september de tijd. Het doolhof in groep bezoeken in combinatie met het 'Pierlapad' kost 5 euro per persoon. Bezoekers doen ongeveer een halfuur over het totale parcours. Meer info op www.pierlapont.be