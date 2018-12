Kerstconcert om peter Jean Marie te herdenken Bart Huysentruyt

03 december 2018

Johnny (57) en Celien Eecloo (21) organiseren op zondag 23 december ‘Care for life’. Dat is een kerstconcert met Jo Vally in de Sint-Elooikerk van Zedelgem. Vader en dochter doen dat niet zomaar. “Mijn peter en de broer van mijn papa, Jean Marie Eecloo, is vorig jaar in juli aan kanker overleden. Dit heeft ons enorm geraakt. Daarom wilden we een actie opzetten voor De Warmste Week, met als goed doel het Heidehuis”, vertelt Celien. “In de laatste maanden voor zijn dood kwam mijn peter in contact met het Heidehuis in Brugge. Daar kon hij genieten van wat extra aandacht, rust en bezinning. De mensen daar doen wonderbaarlijk werk en kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.” Vip-tickets kosten 40 euro, maar in die prijs is ook een maaltijd in Spes Nostra begrepen. Tickets in categorie 1 kosten 25 euro en die in categorie 2 kosten 20 euro. Om 20 uur verzorgt jongerenkoor Artiriacum het voorprogramma, om 20.20 uur is het dan aan Jo Vally. De ticketverkoop is gestart. Daarnaast is er ook nog een tombola, waarvan kaartjes twee euro kosten. Die zijn nu al te verkrijgen bij Haarinstituut Eecloo-Feys in Zedelgem, Kapsalon Sandy Eecloo in Zerkegem, tijdens de repetitie van volkskunstgroep ‘t Vrij Uurke op vrijdagavond in Spes Nostra. Trekking op maandag 24 december om 10 uur in Spes Nostra. Info en tickets voor het concert: kerstconcert.zedelgem@telenet.be of 0494/11.87.81.