Juwelen gestolen 23 februari 2018

02u41 0

In de Steenstraat in Aartrijke is woensdagavond ingebroken in een alleenstaande woning. De inbrekers forceerden het schuifraam van de veranda en doorzochten alle kamers. Ze gingen aan de haal met drie horloges, twee armbanden, twee ringen en een halsketting met kruisje. (SDVO)