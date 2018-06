Juwelen en geld gestolen 16 juni 2018

Aan de Torhoutsesteenweg in Zedelgem is donderdag tussen 10 en 12.30 uur ingebroken in een woning. De inbrekers forceerden het slot van de achterdeur en doorzochten kamers op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Ze gingen aan de haal met een tablet, juwelen en geld. (SDVO)