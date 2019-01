Juwelen en geld gestolen bij drie weekendinbraken in Zedelgem Siebe De Voogt

28 januari 2019

16u36 0 Zedelgem In Zedelgem werd afgelopen weekend op drie plaatsen ingebroken. De daders maakten geld en juwelen buit.

De eerste twee feiten dateren van zaterdagavond en vonden plaats in de Pierlapont. In de ene woning gingen de inbrekers aan de haal met onder meer een polsuurwerk en cash geld. Even verderop maakten wellicht dezelfde daders verschillende juwelen buit. Zondag sloegen dieven overdag dan weer toe in deelgemeente Aartrijke. Ze drongen een woning in de Kouter binnen en namen de vlucht met juwelen en geld. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart. Van de daders is vooralsnog geen spoor.