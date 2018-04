Josefien wint publieksprijs in Humo's Rock Rally 24 april 2018

02u26 0 Zedelgem De ster van Josefien Deloof (20) begint steeds meer te blinken. De jonge singersongwriter uit Loppem kreeg afgelopen weekend de Publieksprijs in de finale van Humo's Rock Rally.

Het is eerder een troostprijs, want de top-3 haalde ze uiteindelijk niet. Ze greep, net als de Brugse rockband Budget Trash en Monskopoli, de groep rond Janne Vanneste, naast de hoofdprijzen.





"Maar ik ben hier toch heel tevreden mee", zegt ze. "Eerder dit jaar won ik al een Best Of Brugge-award. Die erkenning doet deugd. Ik werd begeleid door een uitstekende band", stelt ze.





Met haar stem, die het midden houdt tussen Björk en Selah Sue, was ze duidelijk de grote publiekslieveling van Humo's Rock Rally. De volgende stap is een eerste single. (BHT)