Jongetje (10) gewond 25 april 2018

Op de Torhoutsesteenweg in Zedelgem is maandagavond even voor 18 uur een 10-jarige jongen lichtgewond geraakt. Het kind zat achterop een bromfiets toen een 32-jarige bestuurster uit Zedelgem met haar BMW vanop een parking de baan wilde opdraaien. Ze merkte de 39-jarige bromfietser uit Zedelgem niet op, die in dezelfde richting op het fietspad reed. Het jongetje dat achterop zat, raakte gewond en werd naar het Sint-Rembertziekenhuis gebracht. (SDVO)