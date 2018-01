Jonge vrouw ramt boom en paal met Land Rover 30 januari 2018

De bestuurster van een Land Rover Defender is gisterenvoormiddag met de schrik vrijgekomen bij een spectaculair ongeval langs de Diksmuidse Heirweg in Zedelgem. De jonge vrouw raakte even voor 11 uur om nog ongekende reden van de weg af. Ze kwam met haar terreinwagen in de zachte grasberm terecht en ramde daarbij een boom en een verlichtingspaal. Door de klap ging de Land Rover aan het tollen om uiteindelijk op z'n zijkant tot stilstand te komen. Passanten belden de brandweer van Torhout op, maar bij hun aankomst had de jonge bestuurster al op eigen kracht haar wagen kunnen verlaten. Ze was zwaar onder de indruk, maar liep geen verwondingen op. Haar terreinwagen moest wel getakeld worden. Het verkeer in de Diksmuidse Heirweg werd door de politie beurtelings voorbij het ongeval geleid. (SDVO)