Isolatieplaten gestolen op werf 20 februari 2018

In de Kronestraat in Zedelgem werden zondagnacht 10 à 15 pakken isolatieplaten gestolen op een werf bij een woning in aanbouw. De daders namen ook vier aluminium ladders mee. De politie stelde een proces-verbaal op.





